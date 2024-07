Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino le condizioni della donna di 40 anni travolta questo pomeriggio di mercoledì 24 luglio, intorno alle 15,30, da un’auto mentre attraversava la strada in via Pinasco, nella zona del cavalcavia di Quarto-Carrara.

Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco perché la donna è rimasta incastrata sotto il veicolo che l’ha travolta e hanno dovuto liberarla prima di affidarla alle cure del persone del 118 intervenuto sul posto.

La donna è stata intubata e trasferita in codice rosso – il più grave – in ospedale.

In corso anche gli accertamenti della polizia locale, sezione infortunistica, per ricostruire le circostanze dell’incidente e le responsabilità.

Quello di oggi è l’ennesimo grave incidente con un pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada.