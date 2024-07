Genova – Nascondeva 11 chili di hashish ed un fucile non dichiarato in un garage di Molassana il 47enne arrestato dalla polizia al termine di un controllo.

L’uomo è stato fermato per un normale controllo e subito il cane antidroga Leone ha iniziato ad agitarsi portando gli agenti sino ad un garage, risultato di proprietà dell’uomo.

L’agitazione del cane ha convinto gli agenti ad effettuare in controllo nel locale che ha portato alla scoperta di ben 11 chilogrammi di droga del tipo hashish e al ritrovamento di un fucile a doppietta, smontato e occultato, che non era stato dichiarato.

L’uomo è stato arrestato ed ha dichiarato di aver rinvenuto il fucile in una passeggiata in un bosco e per questo l’arma verrà esaminata per verificare se possa essere collegata con reati o fatti di sangue avvenuti nella zona ma anche in tutta Italia.

(foto sopra di Archivio, sotto il cane antidroga Leone)