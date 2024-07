Genova – La Fiera del Mare torna a Pegli, ai giardini Peragallo, con circa 80 bancarelle e lo spettacolo pirotecnico.

Quest’anno la fiera si terrà, sabato 27 luglio, con l’apertura delle bancarelle dalle ore 16 e lo spettacolo dei fuochi d’artificio alle 23.

Anche quest’anno la fiera conclude un luglio con molte iniziative su cui CIV Riviera di Pegli di Confcommercio e Pro Loco Pegli.

Ottanta le bancarelle di dolciumi, merci varie e prodotti tradizionali, allestite sul lungomare, a partire dai Giardini Peragallo, sino a via Mulinetti. In concomitanza con la Fiera del mare, il CIV Riviera di Pegli promuove aperture straordinarie serali di negozi. Saranno vietate sosta e fermata nel tratto di lungomare di Pegli davanti ai giardini Peragallo e largo Calasetta, i bus Amt non subiranno variazioni di percorso