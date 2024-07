Genova – Ha sentito dei rumori sospetti provenire dalla casa della vicina di casa che è ricoverata in ospedale ed ha chiamato la polizia permettendo l’arresto di un ladro. E’ successo in via Pierino Negrotto Cambiaso, nel quartiere di Rivarolo dove un vicino allarmato ha permesso alla polizia di fermare un “topo da appartamenti”.

Tutto è successo intorno alle 3 della scorsa notte quando il vicino ha sentito dei rumori strani ed avendo capito che c’erano i ladri nell’appartamento vicino ha urlato che avrebbe chiamato la polizia e poi ha composto davvero il 112.

Gli agenti di una volante dell’UPGSP sono intervenuti rapidamente presso il palazzo e hanno

iniziato i vari controlli scoprendo un buco nella rete di recinzione del giardino dove hanno rinvenuto due paia di occhiali ed una telecamera.

Mentre gli agenti stavano per rientrare verso l’abitazione, il richiedente ha visto aprirsi e richiudersi immediatamente la porta dell’appartamento ed a quel punto i poliziotti, sentendo chiaramente dei rumori sospetti ed una luce accesa, si sono posizionati due davanti alla porta e due in giardino.

A quel punto, vistosi braccato, il 26enne, che aveva cercato di nascondersi in casa, ha aperto la porta d’ingresso per scappare ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti dopo una breve colluttazione.