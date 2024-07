Genova – E’ grave all’ospedale San Martino, il ragazzo di 25 anni soccorso ieri notte sull’autostrada A7 a seguito di un brutto incidente avvenuto intorno alle 4.

Il giovane era alla guida della sua vettura quando ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in via di accertamento e si è schiantato con il guard rail.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia stradale oltre all’ambulanza del 118.

I pompieri hanno estratto il ragazzo dalle lamiere contorte dell’auto e lo hanno affidato alle cure del personale del 118 che lo ha poi trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale.

L’autostrada è rimasta chiusa nel tratto tra il bivio tra la A10 e la A7 in direzione Milano nel tempo dei soccorsi e della bonifica causando code e rallentanenti.

Nel frattempo sono state avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti ma è in corso l’esame delle riprese vide per accertare l’eventuale passaggio contemporaneo di altri mezzi.