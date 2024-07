Genova – E’ stata ritrovata sana e salva a Riva Ligure, nell’imperiese, Catalina Olivia Fieraru, la giovane di 32 anni di cui si erano perse le tracce a Genova Sampierdarena.

La ragazza era scomparsa lo scorso 25 luglio mentre si trovava all’ospedale Villa Scassi per alcuni controlli medici.

La sua sparizione aveva messo in allarme familiari ed amici perché la giovane sta attraversando un momento delicato della sua vita.

Il telefono spento da giorni aveva fatto temere il peggio e gli appelli sui social si erano estesi anche fuori dalla provincia.

Ed effettivamente la giovane è stata trovata a Riva Ligure ed è fortunatamente sana e salva seppur in stato confusionale.

Catalina è stata ricoverata in ospedale per accertamenti e la mamma l’ha potuta riabbracciare allontanando tutte le paure accumulate negli ultimi giorni.

Ancora una volta la mobilitazione generale e la condivisione degli appelli sui social hanno aiutato le ricerche.

Nei giorni scorsi si era conclusa positivamente un’altra vicenda che aveva lasciato con il fiato sospeso molti genovesi: la scomparsa dell’infermiera di 54 anni poi ritrovata ricoverata all’ospedale di Pisa dai carabinieri.