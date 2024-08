Dolceacqua (Imperia) – Hanno visto del fumo che usciva dal mezzo e hanno subito fermato il motore scendendo rapidamente dal mezzo. Momenti di apprensione, questa mattina all’alba, in via Roma, per un principio di incendio scoppiato su un mezzo della nettezza urbana.

Gli operatori sono riusciti a mettersi in salvo rapidamente e a chiamare i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento rapidamente le fiamme.

In corso gli accertamenti per verificare le cause della combustione.

Fortunatamente non si segnalano feriti.