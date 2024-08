Genova dice addio a Francesco Langella, storico bibliotecario della Biblioteca Internazionale De Amicis centro nevralgico della Cultura cittadina e della diffusione del Sapere tra i più piccoli. Langella era malato da tempo e si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari.

Solo poche settimane fa il sindaco di Genova Marco Bucci, gli aveva scritto una pergamena di ringraziamento per la dedizione, la passione e l’impegno con i giovani attraverso la promozione della cultura e delle biblioteche a livello locale e nazionale.

In una nota i familiari chiedono al sindaco di continuare a sostenere il sistema bibliotecario e la cultura a Genova anche in sua memoria.

Il rosario sarà martedì 6 agosto alle 19.30 e i funerali si svolgeranno mercoledì 7 agosto sempre nella chiesa di San Rocco a Molassana (Genova).