Genova – Il cadavere di un uomo dell’età apparente di circa 50 anni è stato trovato questa mattina, martedì 6 agosto, all’interno dei giardini della Fiumara, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

A fare il macabro ritrovamento alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine e il 118 pensando che l’uomo stesse male.

All’arrivo dell’ambulanza del 118, però, purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare e i volontari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un senza tetto che era solito dormire nei giardini della Fiumara.

Dai primi rilievi effettuati, la causa del decesso potrebbe essere riconducibili ad un malore. Non sarebbero stati ritrovati segni di violenza sul corpo della vittima, ma in tal senso sono state avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Il corpo è stato trasferito in obitorio a disposizione del medico legale che eseguirà l’autopsia alla ricerca delle cause del decesso, come previsto in casi come questi.