Genova – Un grave incidente si è verificato nella prima serata di ieri, lunedì 5 agosto, in via Gavette, in Valbisagno. Una bambina, che secondo le prime informazioni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata colpita da una vettura di passaggio.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che sono giunti sul posto e hanno prestato le prime cure alla piccola. Successivamente, la bambina è stata trasportata all’ospedale pediatrico Gaslini in codice giallo, quello di media gravità.

Oltre all’ambulanza, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.