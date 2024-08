Genova – Una petizione per chiedere che la stazione di Pegli torni a chiamarsi Genova Pegli e non solamente G. Pegli. L’idea è stata lanciata provocatoriamente sui social per protestare in modo ironico per la decisione di abbreviare il nome della città di Genova con la sola lettera “G”.

Una svista o una leggerezza di chi si occupa del decoro delle stazioni ma anche – secondo chi ha organizzato la petizione – il segno inequivocabile del crescente disinteresse della pubblica amministrazione per il quartiere.

Non tanto perchè il nome sulla targa non viene deciso dal Comune ma da Trenitalia quanto per il fatto che la delegazione vanta ben due assessori ma evidentemente nessuno dei due viaggia in treno o si sarebbe accorto dello “svarione”.

La richiesta del quartiere è che la stazione torni a chiamarsi Genova Pegli o che, quantomeno, il nome della città venga “ristretto” alla sigla della Provincia e non alla sola lettera G che fa più pensare ad un “Giuseppe” o ad “un Giorgio”