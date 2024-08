Genova – Il 2024 ha già registrato il record per l’anno più caldo da prima della Rivoluzione Industriale e l’ondata di calore potrebbe ancora riservare dei picchi estremi in Liguria dove, domenica 11 agosto scatterà il bollino rosso, il livello più alto di emergenza ed attenzione previsto dalla Protezione civile.

Il Comune di Genova – Protezione Civile informa che oggi, 9 agosto 2024 si registra il bollino arancione per ondata di calore di livello 2 e che anche domani, sabato 10 agosto si ripeterà lo stesso livello di allerta.

Per domenica 11 agosto è invece atteso il Bollino Rosso con un’ondata di calore di livello 3, la più alta.

🟠ONDATA DI CALORE LIVELLO 2🟠 per oggi 09/08 e domani 10/08

🔴ONDATA DI CALORE LIVELLO 3🔴 per domenica 11/08

Come sempre in questi casi si consiglia di non uscire nelle ore più calde della giornata, soprattutto per le persone anziane, i bambini e le persone con malattie croniche.

Si consiglia di consumare pasti leggeri

•Bevi molta acqua

•Fai attenzione alla conservazione di cibo e farmaci

💻https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile/rischio-ondata-di-calore