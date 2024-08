Bordighera (Imperia) – Indagini in corso sull’episodio di violenza avvenuto nella piazza della stazione e che ha visto un gruppo di giovani aggredire a spintoni e sberle un migrante che poco prima si era scagliato contro il titolare di un bar della zona.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di una “punizione” o di una vera e propria spedizione punitiva nei confronti dell’uomo che dopo aver urlato e inveito in un locale, è stato circondato da un gruppo di ragazzetti che prima lo hanno insultato e poi lo hanno assalito spintonandolo e scagliandolo contro il muro per poi colpirlo con sberle e – secondo qualche testimone – anche pugni e calci.

Una “risposta” illecita, illegale e criminale a qualunque azione abbia commesso il migrante che, semmai, avrebbe dovuto essere sanzionato dalle forze dell’ordine che avrebbero potuto anche verificare il motivo della sua “protesta” sopra le righe.

L’aggressione ai danni del Migrante è avvenuta nel parapiglia generale e con scene di panico da parte di turisti di passaggio che sono fuggiti dai locali nel timore che la rissa degenerasse.

Un episodio comunque condannabile e sul quale ora indagano le forze dell’ordine per assicurare alla Giustizia chi pensa di potersi trasformare in “giustiziere”.