Genova – Panettone per festeggiare il Ferragosto. La curiosa offerta è apparsa in questi giorni nel supermercato Pam di Voltri ed ha destato non poca sorpresa.

All’inizio in molti hanno pensato ad uno scherzo con quella frase “il panettone sotto l’ombrellone” che davvero faceva pensare ad una burla.

Si tratta invece di un’offerta reale anche se davvero curiosa in questa pazza estate fatta di temperature roventi e di ondate di calore da bollino rosso.

L’atmosfera natalizia riporta certamente alla neve e al fresco ma il panettone sotto l’ombrellone si fa davvero fatica ad immaginarselo.

La foto del cartello, pubblicata sui social, ha suscitato grande curiosità e commenti divertiti e scettici ma poi, osservando bene gli scaffali ci si è dovuti ricredere: i panettoni sono realmente in vendita a Ferragosto.