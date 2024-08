Sestri Levante (Genova) – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’omo di 40 anni che ieri è caduto percorrendo il sentiero di Punta Manara, procurandosi diversi traumi e lesioni.

Per soccorrerlo è scattato un intervento congiunto fra sommozzatori e reparto volo dei Vigili del Fuoco che ha raggiunto il ferito, lungo una parete scoscesa e lo ha stabilizzato e medicato e poi lo ha trasferito in ospedale.

I Vigili del Fuoco sommozzatori, insieme alla Capitaneria di porto hanno raggiunto la zona via mare, mentre dal cielo l’elicottero Drago ha verricellato elisoccorritori e personale medico.

Stabilizzato l’uomo sulla barella, sono state approntate manovre con le corde ed hanno calato la persona fino sugli scogli.

Dopodiché è stato verricellato a bordo dell’elicottero e condotto all’ospedale San Martino di Genova. L’intervento è durato oltre tre ore.