La Spezia – Al via questa sera, nel parco di Falconara, la 21esima edizione della Sagra dell’Acciuga organizzata dalla federazione spezzina del Partito Comunista Italiano (PCI).

Il tradizionale appuntamento con la gastronomia e la politica proseguirà per tutto il week end tra stand gastronomici e incontri.

Il menù rispetterà la tradizione, alla carta, caratterizzato da varie specialità a base di acciuga a cui la sagra è dedicata ma anche da altre pietanze di mare e di terra, oltre che dai soliti sgabei e dai dolci fatti in casa.

La festa, come di consueto, sarà allestita nella splendida cornice del parco di Falconara e si svolgerà ogni sera, da venerdì a domenica (domenica anche a pranzo).

Una sagra che non sarà solo un’appuntamento gastronomico, di musica e di divertimento ma anche un’occasione di approfondimento, di discussione e di confronto con dibattiti su varie tematiche legate alla politica locale, nazionale ed internazionale.

• VENERDÌ 16 AGOSTO –

ORE 18.30

COSA RESTA DELLA SANITÀ PUBBLICA? ANALISI E PROPOSTE A CONFRONTO

Introduce e modera:

FRANCO CIRILLO – Dipartimento Welfare e Sanità, Federazione della Spezia PCI

Intervengono:

RINO TORTORELLI – Manifesto per la sanità locale

LUCA COMITI – Segretario CGIL La Spezia

• SABATO 17 AGOSTO –

ORE 18.30

L’AMERICA LATINA VERSO IL NUOVO ORDINE MONDIALE

Introduce e modera:

RENATO TOSCANO – Comitato Centrale, Federazione della Spezia PCI

Intervengono:

FABRIZIO CASARI – Giornalista

SANDRO SCARDIGLI – Dipartimento esteri PCI

ORE 21.00

UNA STORIA CUBANA – “SOLE E RIVOLUZIONE”

Introduce e modera:

RENATO TOSCANO – Comitato Centrale, Federazione della Spezia PCI

Intervengono:

ROBERTO VALLEPIANO – Autore e scrittore

SANDRO SCARDIGLI – Dipartimento esteri PCI

• DOMENICA 18 AGOSTO –

ORE 18.30

IL PCI, LINEA POLITICA E PROSPETTIVE: INTERVISTA A PATRIZIO ANDREOLI – Segreteria Nazionale PCI

Introduce:

MATTEO BELLEGONI – Direzione Nazionale, Segretario regionale Liguria PCI

Intervista:

PAOLO ARDITO – Giornalista Secolo XIX

Alla Sagra sarà possibile firmare presso un stand dedicato riguardo la proposta di legge di iniziativa popolare per l’abolizione dei ticket sanitari presentata come PCI e per il quesito referendario che punta ad abolire la legge sull’Autonomia differenziata targata Calderoli.