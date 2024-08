Liguria – E’ scattata alla mezzanotte e proseguirà sino alle 14, salvo modifiche e aggiornamenti, l’Allerta Gialla per temporali diramata ieri dalla Protezione Civile regionale su previsioni di Arpal.

L’instabilità causata da correnti fredde in quota proseguirà anche nei prossimi giorni, almeno sino a domenica.

Ieri forti polemiche sono scoppiate per la mancata diffusione di una allerta meteo per mettere in guardia rispetto al passaggio di una cella perturbata che ha causato forti precipitazioni a ponente, con allagamenti a Ventimiglia e a Sanremo e raffiche di vento fortissimo, oltre i 100 km/h nella zona dello spezzino.