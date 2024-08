Genova – Tornano le partite di pallone allo stadio Luigi Ferraris di Marassi e tornano disagi e problemi per i residenti costretti a subire modifiche del traffico, chiusura di strade e divieti di sosta che ingigantiscono l’endemico problema dei parcheggi per il “divertimento” della città.

L’incontro tra Genoa e Inter è fissato per le 18,30 ma già dalle prime ore del mattino scattano divieti e provvedimenti che creano pesanti disagi a chi vive nella zona.

Corso De Stefanis viene “dimezzato” nella sua larghezza, in direzione mare, per motivi di sicurezza.

Nel quartiere scattano divieti di sosta che si trasformano in parcheggi per maleducati ed incivili che raggiungono lo stadio in auto e in moto senza alcun rispetto delle norme del codice della strada.

I posteggi per disabili in zona stadio vengono assediati da moto parcheggiate in ogni dove impedendo il passaggio delle persone in carrozzina e i marciapiedi sono ingombri di moto e scooter nel completo – apparente – disinteresse di chi dovrebbe garantire ordine e sicurezza.

Il parcheggio per i tifosi ospiti sarà predisposto in corso Marconi e piazza Rossetti