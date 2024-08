La Spezia – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di un uomo di 37 anni deceduto improvvisamente dopo aver chiamato in aiuto i vicini di casa bussando alle porte delle loro case. La tragedia è avvenuta questa mattina quando l’uomo è rincasato un compagnia di un’amica ma si è sentito male entrando nel suo appartamento nel quartiere di Fossitermi.

L’uomo ha iniziato a chiedere aiuto ai vicini dicendo di sentirsi male e poi ha perso i sensi ed è morto prima che il 118 potesse intervenire.

All’arrivo dell’ambulanza per l’uomo non c’era più nulla da fare ed il corpo senza vita è stato trasferito in obitorio a disposizione del medico legale che accerterà cosa lo abbia ucciso.

In corso indagini per ricostruire le attività dell’uomo prima del malore fatale.