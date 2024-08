Chiavari – GeGè Telesforo e la sua band saranno i protagonisti del quarto concerto di Chiavari in Jazz 2024. Venerdì 23 agosto, alle 21.15 sul palcoscenico di piazza N. S. dell’Orto, gli artisti presenteranno il loro ultimo lavoro discografico “Big Mama Legacy”, e con loro alcuni fra i migliori talenti del panorama jazz italiano: Vittorio Solimene, Christian Mascetta, Giovanni Cutello, Matteo Cutello e Michele Santoleri.

Un ritorno alle origini per GeGè Telesforo, vocalist, polistrumentista e produttore discografico, ma anche giornalista, autore, conduttore radiotelevisivo e ambasciatore UNICEF. Da oltre 40 anni immagina e realizza dischi, spettacoli, concerti e trasmissioni capaci di raccontare tutte le sfumature del jazz, con semplicità, empatia e sconfinata passione. “Big Mama Legacy” è il suo personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz/groovy fine anni ’50 della Blue Note Records, oltre che la celebrazione dell’omonimo music club di Roma più attivo e amato dai musicisti dalla fine degli anni ’80 fino alla sua definitiva chiusura a causa della pandemia.

“Ho sentito il ‘richiamo della foresta’ – dichiara Telesforo – dopo aver sognato, durante la pandemia, di suonare uno shuffle-blues irresistibile al Big Mama di Trastevere con tutti i miei amici presenti. Duke Ellington diceva: ‘Questa sera, vi suoneremo dei blues, e alcuni … non blues!’. Bene. Questo è quello che faremo anche noi”.

Venerdì, dal palco di Chiavari in Jazz, si ascolterà un omaggio alla tradizione del blues in chiave contemporanea dove l’artista fonde gli ascolti di ieri con le intuizioni di oggi, grazie all’esperienza maturata sui palchi di tutto il mondo e alle informazioni accumulate in anni di instancabile ricerca. Gegè Telesforo è anche il conduttore del celebre programma televisivo “D.O.C.: Musica e altro a denominazione d’origine controllata”, con oltre 400 puntate trasmesse su RAI2. Nella sua carriera ha duettato, fra gli altri, con Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Dee Dee Bridgewater, Lucio Dalla, Giorgia e Tosca. È noto al grande pubblico anche per aver preso parte a diverse trasmissioni televisive di Renzo Arbore.

Chiavari in Jazz 2024 si concluderà venerdì 30 agosto con il concerto di Nico Gori Swing 10tet.

La rassegna, ad ingresso gratuito, è organizzata dal Comune di Chiavari insieme al Jazz Club Chiavari,