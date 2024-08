L’anticiclone continua a rafforzarsi sull’Europa centrale garantendo giornate ampiamente soleggiate almeno fino al tardo weekend. Un impulso in transito potrebbe portare qualche precipitazione nell’Italia settentrionale, Liguria compresa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 22 Agosto 2024

Al mattino cielo sereno o al più velato ovunque.

Nel pomeriggio aumento dell’instabilità nell’interno, con possibilità di temporali sparsi lungo tutto l’arco alpino/appenninico. I nuclei sul centro-levante tenderanno, per effetto delle correnti in quota, a spostarsi verso il picentino.

Tra il tardo pomeriggio e la serata, infine, cieli sporchi prevalentemente sul centro-levante a causa dei temporali del pomeriggio.

Venti a regime di brezza.

Mare mosso a levante durante la notte, in scaduta a poco mosso ovunque nel corso della giornata.

Temperature prevalentemente stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +21/+25°C e massime tra +28/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +13/+19°C e massime tra +25/+32°C