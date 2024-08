MONTOGGIO – Ha ripreso a bruciare il monte Liprando, al confine con la Valbrevenna. Per tutta la notte e da giorni ormai, i vigili del fuoco, le squadre dei volontari antincendio e i mezzi aerei stanno cercando di spegnere le fiamme che si sono sviluppate in una zona particolarmente impervia e difficile e che non si riescono a domare.

Fiamme che, secondo quanto rilevato, sarebbero scaturite da un fulmine caduto a Ferragosto probabilmente su un albero che ha iniziato a bruciare internamente e quando il secco è tornato prepotente, le fiamme si sono estese.

Nella giornata di ieri è stata anche montata una speciale vasca trasportabile a fondovalle e vicino ad un corso d’acqua che permette un continuo rifornimento per l’elicottero regionale che sta lavorando ininterrottamente dall’alba al tramonto.

Fortunatamente non si registrano feriti ma le operazioni di spegnimento sono particolarmente complesse.