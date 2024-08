Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della serata di ieri all’interno di un bus Amt della linea 1 che stava percorrendo via di Francia. Un 51enne è salito a bordo del mezzo e, per cause ancora da chiarire, ha lanciato una cassa acustica che aveva con sé contro una delle porte posteriori, mandando in frantumi il vetro.

Tra i passeggeri si è scatenato il panico, mentre l’autista ha dovuto interrompere la corsa del mezzo e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Fortunatamente, nessun passeggero è rimasto ferito.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il responsabile – un uomo senza fissa dimora – ancora nei pressi del bus, con in mano la cassa e anche un martelletto. Nonostante le iniziali resistenze, sono riusciti a fermarlo. Per lui è scattata la denuncia.