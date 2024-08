Genova – Un presidio di protesta per chiedere che venga sospeso lo sfratto di una donna di 90 anni, gravemente malata, e della figlia che ha lasciato il lavoro per poter badare all’anziana madre.

In via Crocco, nel quartiere di Oregina, un nutrito gruppo di persone sta protestando dalle prime luci del mattino per cercare di impedire quella che sembra una ingiustizia perpetrata nei confronti di un’anziana pensionata con gravi problemi di salute e che si troverebbe ad affrontare enormi problemi se dovesse essere allontanata dalla sua abitazione.

La donna, 90 anni, vive con la figlia che ha dovuto lasciare il lavoro ed è disoccupata, per poter seguire la madre nelle sue necessità quotidiane e non volendo ricorrere ad un ricovero in una casa di riposo.

I proprietari di casa hanno ottenuto lo sfratto e oggi l’ufficiale giudiziario dovrebbe arrivare ad eseguire la procedura di allontanamento dall’abitazione.

Le persone giunte in sostegno della donna chiedono che l’anziana donna possa invece restare in considerazione dell’età avanzata, delle condizioni precarie di salute e delle difficoltà in cui andrebbe incontro con la figlia senza lavoro nel caso dovesse essere eseguito lo sfratto