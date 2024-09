Genova – Ancora un supermercato ed ancora nel ponente dove si concentrano le operazioni strategiche dei gruppi della grande distribuzione.

Dopo l’annuncio dell’apertura di un punto vendita a Campi, è ancora il gruppo Sogegross ad annunciare di aver dato il via alle operazioni per la trasformazione dell’ex edificio Postel di via Multedo di Pegli, nel quartiere di Multedo in un punto vendita del gruppo.

Un annuncio che ha fatto risalire la temperatura dello scontro tra piccoli commercianti e Comune, accusato di avere lo sguardo troppo concentrato su grandi operazioni commerciali piuttosto che nella salvaguardia della fitta rete di negozi di quartiere che sta perdendo campo ogni giorno di più.

E così, l’annuncio della richiesta di autorizzazione per la variazione d’uso della struttura, e la richiesta di autorizzazione di importanti lavori di ristrutturazione, suonano come l’ennesimo “tradimento” per quel tessuto commerciale fatto dei cosiddetti “negozi di prossimità” messi sempre più in pericolo da sofisticate operazioni commerciali.

Sulla carta, sotto forma di richiesta al Municipio VII, non vincolante, c’è la trasformazione del piano terra rialzato in parcheggi funzionali al supermercato e ancora l’ampliamento della struttura di vendita – prevista al primo piano, e la possibilità di realizzare al secondo piano servizi non commerciali.