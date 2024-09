Un indebolimento dell’anticiclone presente sul Mediterraneo centro-occidentale consente l’ingresso di correnti più fresche in quota, in arrivo dall’Atlantico. Condizioni che porteranno sulla Liguria spiccata variabilità delle condizioni meteo, con due passaggi più perturbati nella giornata di oggi, lunedì 2 settembre, e nella seconda parte di settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 2 Settembre 2024

Sino al mattino possibili veloci rovesci e qualche colpo di tuono sul Golfo e sul settore costiero di centro-levante.

Durante la mattinata nuvolosità media che coprirà i cieli della nostra regione con qualche precipitazione residua tra il Genovesato e lo Spezzino occidentale. Locali aperture sull’estremo ponente e il relativo entroterra.

A partire dalle ore centrali, ove il cielo riuscirà a pulirsi dalla nuvolosità stratificata, non si escludono locali fenomeni temporaleschi, con maggior probabilità di realizzazione tra Alpi Liguri e Marittime e sui contrafforti Appenninici di Val d’Aveto e Trebbia.

Possibile interessamento temporalesco dei versanti padani del settore centrale in serata. Miglioramento delle condizioni meteo a partire dalla nottata.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale. Deboli da SE in mattinata sul Levante, in estensione al resto della regione entro il pomeriggio.

Mare poco mosso o quasi calmo ovunque

Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione ovunque

Sulla cosat temperature minime tra +22/+26°C e massime tra +27/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +12/+23°C e massime tra +24/+33°C