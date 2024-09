Genova – Un incidente, che fortunatamente ha avuto ripercussioni soltanto sulla viabilità, si è registrato questa mattina, martedì 3 settembre, lungo l’Autostrada A12 nel tratto compreso tra il casello di Genova Est e l’allacciamento con l’Autostrada A7, nella carreggiata che viaggia in direzione ponente.

Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle 8:30 quando a scontrarsi sono stati un camion e una macchina. Fortunatamente, entrambe le due persone alla guida dei mezzi coinvolti sono uscite illese dall’incidente.

Sul luogo, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con 3km di coda che si sono rapidamente formati.

Inoltre, si segnala coda per lavori anche in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, in direzione nord.