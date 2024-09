Genova – Un altro episodio di violenza si è verificato nel corso della serata di ieri, mercoledì 4 settembre, in via Gramsci. La rissa, scoppiata intorno alle 22:30, ha visto coinvolte diverse persone.

Sul posto si è reso necessario l’intervento sia dei Carabinieri che della Polizia Locale, che hanno riportato la situazione sotto controllo. Inoltre, sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica e le cause di quanto accaduto, oltre ad accertare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte.

Il bilancio è di ben cinque persone rimaste ferite, tre uomini e due donne. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno prestato le prime cure e successivamente hanno organizzato il trasporto al pronto soccorso. I feriti, alcuni in codice giallo e altri in codice verde, sono stati trasportati agli ospedali Galliera e Villa Scassi. Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.