Genova – Il candidato presidente alla Regione Liguria, Andrea Orlando, incontrerà gli elettori del Movimento 5 Stelle sabato 14 settembre, a partire dalle ore 18.00 alla Sala Cap di via Albertazzi.

Orlando, rappresentante della coalizione progressista alle regionali del 27 e 28 ottobre 2024 incontrerà i portavoce, gli attivisti e i simpatizzanti del movimento in un dibattito aperto a tutti, che permetterà di focalizzare l’attenzione sulle proposte programmatiche che il Gruppo pentastellato ritiene indispensabile per dare un’alternativa alla Liguria.