Genova – Il sindaco Marco Bucci ha accettato la candidatura a presidente della Regione Liguria ed è ufficialmente in corsa per le elezioni del 27 e 28 ottobre 2024.

Il primo cittadino non ha atteso nemmeno le annunciate 24 ore per dare una risposta a quanto proposto da Roma, pare direttamente dalla premier Meloni, per risolvere lo stallo delle trattative sulla nomina del candidato alle regionali di ottobre ed ha risposto alla chiamata con spirito di sacrificio.

Nella giornata di ieri i rumors iniziali di un coinvolgimento del primo cittadino genovese si sono trasformati in conferme e pian piano è emerso che a Roma ci sarebbe una convergenza sul nome di Bucci per vari motivi.

In primis perché attorno al sindaco c’è già una convergenza dei partiti che sostengono l’attuale maggioranza a Palazzo Tursi e poi perché, rispetto a altri nomi, notorietà e propensione al voto ne farebbero un ottimo avversario rispetto ad Andrea Orlando, candidato del Centro-Sinistra che sembra “volare” nei sondaggi sulle intenzioni di voto.

Inoltre Bucci non dovrebbe dimettersi dall’incarico durante la campagna elettorale e solo in caso di elezione dovrebbe abbandonare Tursi e ci sarebbe tutto il tempo per preparare la sua “sostituzione” con l’attuale vice sindaco Pietro Piciocchi, da molti indicato come naturale successore di Bucci. Una soluzione che scioglierebbe anche l’empasse della mancata candidatura di Piciocchi in regione.

