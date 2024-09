Genova – Con il trolley pieno della merce rubata nella notte in una tabaccheria di via Ugo Bassi, a Castelletto è entrato in un supermercato di via Sant’Agnese ed ha tentato di portare via generi alimentari.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 30enne per i reati di rapina impropria, resistenza a PU e lesioni personali denunciandolo anche per ricettazione.

Il giovane è entrato, con un trolley, all’interno di un supermercato di via Sant’Agnese e, dopo aver prelevato alcuni generi alimentari, ha cercato di uscire senza pagare.

Due dipendenti dell’esercizio, che lo avevano visto occultare la merce in uno zaino, lo hanno fermato ed il giovane vistosi braccato si è scagliato contro di loro colpendoli con violenza tanto da ferirli uno ad una mano e l’altro al sopracciglio per poi darsi alla fuga.

Nonostante l’aggressione i due dipendenti lo hanno inseguito chiamando nel contempo il 112 consentendo così agli agenti di una volante, intervenuti rapidamente in loro soccorso, di bloccare il 30enne mentre lanciava a terra i generi alimentari poco prima rubati.

La successiva perquisizione personale ha consentito agli operatori di trovare, all’interno del trolley in possesso del giovane, 58 pacchetti di sigarette, un pc portatile e 18 gratta e vinci nuovi risultati poi essere stati rubati, nella notte, in una tabaccheria di corso Ugo Bassi.