Mele (Genova) – Non ce l’ha fatta il ciclista di 70 anni che si è sentito male questo pomeriggio mentre pedalava nella zona del monte Fado, nel comune di Mele.

L’uomo era in compagnia di alcuni amici, appassionati sportivi quando si è improvvisamente sentito male perdendo rapidamente in sensi.

I compagni di escursione hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 per chiamare l’ambulanza del 118 ed è intervenuto anche l’elicottero con il medico a bordo ma quando il mezzo è arrivato sul posto l’uomo era già in agonia e non sono bastati i tentativi di rianimazione per salvarlo.

Il corpo senza vita è stato trasferito in obitorio e probabilmente sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso anche se è probabile che sia stato un infarto.