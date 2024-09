Genova – Un cinghiale che attraversa la strada improvvisamente e una moto che cerca di evitarlo ma lo centra in pieno. Ancora un grave incidente, questa mattina all’alba, che vede coinvolto un motociclista ed un grosso cinghiale che camminava lungo corso Europa.

Un uomo di 50 anni in sella alla sua moto, stava percorrendo la strada in direzione Nervi quando si è improvvisamente trovato davanti l’animale che passeggiava tranquillamente in mezzo alla strada. L’uomo ha tentato di schivare il cinghiale e di frenare ma l’impatto è stato inevitabile. Il cinghiale è morto poco dopo, tra atroci sofferenze e l’uomo è stato sbalzato dalla sella ricadendo pesantemente a terra.

Un impatto che gli ha procurato un brutto trauma cranico che ha fatto scattare l’intervento dell’ambulanza del 118 e dell’automedica.

Il centauro è stato stabilizzato e immobilizzato nella speciale barella anti trauma spinale e poi trasferito in codice rosso, il più grave, nel vicino ospedale San Martino.

L’episodio conferma, ancora una volta, la pericolosità delle “passeggiate” dei cinghiali per strada, che vengono segnalate ininterrottamente da mesi.

Gli animali possono avere reazioni improvvise e, come in questo caso, lanciarsi in mezzo alla strada spaventati da un rumore o per un istintiva ricerca della fuga.

Situazioni che mal si conciliano con il transito di auto e moto che non possono tenere in considerazione l’eventualità di un grosso animale che si lancia in mezzo alla strada.

Un episodio simile era già avvenuto a giugno