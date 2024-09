Vessalico (Imperia) – Sarà quasi certamente l’autopsia a chiarire le cause del decesso del neonato di un mese trovato morto nella sua culla dai genitori. Una tragedia causata molto probabilmente dalla cosiddetta sindrome della morte in culla ma che saranno gli esami medico legali ad accertare come sempre accade in casi simili.

Inutile purtroppo l’intervento dei volontari della Croce rossa chiamati sul posto dai familiari del piccolo, nella speranza di poterlo ancora salvare.

Il medico giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso avvenuto per arresto cardiaco improvviso quanto inspiegabile.

Da tempo la sindrome della morte improvvisa è oggetto delle indagini e delle ricerche dela Medicina ma, al momento non è emersa una spiegazione scientifica al fenomeno.