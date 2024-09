La Spezia – Ha provocato un incidente guidando in stato di ebbrezza e la polizia locale le ritira la patente e la multa per almeno 1600 euro. E’ successo nella mattinata in via Fiume dove i vigili motociclisti si sono recati di ieri in quanto era stato segnalato un sinistro senza feriti.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato in piazzale Boito, le parti che discutevano animatamente per un incidente apparentemente banale ma gli agenti hanno notato qualcosa di strano nel comportamento della donna di 45 anni accusata di aver causato il sinistro.

La donna è stata sottoposta a pretest etilometrico che, come sospettato, e’ risultato positivo.

Sottoposta quindi a test quantitativo, l’automobilista è risultata in stato di ebrezza per 1,21 g/l e poi 1,14 per la seconda prova.

L’aver guidato in stato di ebbrezza, è punito con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Tuttavia il legislatore ha previsto un’aggravante nel Codice della Strada che sarà applicata al caso di specie, dato che la donna ha provocato un sinistro in stato di ebbrezza, pertanto le pene saranno raddoppiate.