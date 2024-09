Genova – Nel corso del fine settimane, la Polizia Stradale ha aumentato i controlli in tutto il territorio, sanzionando alcuni automobilisti e motociclisti e fermando in totale più di duecento veicoli.

La situazione potenzialmente più pericolosa si è verificata nei pressi del casello di Genova Ovest, dove un automobilista che aveva già superato il casello ha cercato di fare inversione di marcia superando lo spartitraffico che separa lo svicolo di ingresso e quello di uscita dell’Autostrada.

La pericolosa manovra, che solo fortunatamente non ha messo in pericolo altri veicoli, è stata prontamente notata da una pattuglia della Polizia Stradale, che ha messo in sicurezza il veicolo evitando gravi conseguenze e ha sanzionato l’automobilista.