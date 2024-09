La Spezia – Sarà un’indagine ad accertare le cause e le responsabilità per il crollo di una porzione di intonaco del soffitto di una classe dell’istituto Capellini-Sauro.

Il grosso pezzo di copertura è caduto pesantemente a terra, travolgendo prima l’impianto di illuminazione e poi i banchi dove erano seduti gli studenti che solo grazie alla tempestività ed al sangue freddo di un’insegnante non sono stati coinvolti e feriti.

L’insegnante si è infatti accorta di qualcosa di “strano” nel soffitto ed aveva fatto allontanare gli studenti.

Gravi i danni ai banchi ed ai computer presenti nell’aula usata come laboratorio di Informatica.

Fortunatamente nessuno degli studenti è stato colpito ma la notizia del crollo del soffitto ha scatenato forte apprensione e paura tra i genitori dei ragazzi che si sono precipitati a scuola.

In corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e le prime indagini per scoprire le cause del crollo.