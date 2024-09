Genova – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio odierno, lunedì 30 settembre, lungo la carreggiata che viaggia in direzione ponente della Sopraelevata. Il sinistro stradale è accaduto all’altezza di Dinegro.

A rimanere coinvolta una persona a bordo di una moto, fortunatamente rimasta ferita solamente in maniera lieve.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire quanto accaduto. Per questo, si è resa momentaneamente necessaria la chiusura di una delle due corsie. Questo ha creato forti disagi e rallentamenti in direzione ponente, al momento non ancora risolti.