Genova festeggia i 100 anni della fondazione della sezione locale della associazione nazionale Bersaglieri con una serie di eventi che si terranno sabato 5 e domenica 6 ottobre.

Sabato 5 ottobre, alle 9,30, si terrà una cerimonia presso il Monumento al Bersagliere nel Cimitero Monumentale di Staglieno per ricordare i caduti, seguita da una conferenza presso il Circolo Unificato dell’Esercito in via San Vincenzo, nel pomeriggio, dalle 15,30 e da un concerto serale della Fanfara dei Bersaglieri “R. Lavezzeri”, alle 20,15, presso il Teatro della Gioventù.

Il giorno successivo, domenica 6 ottobre, presso l’Arco di piazza della Vittoria, alle 9,15, si terrà la cerimonia di commemorazione dei caduti e verrà celebrata la Messa con la benedizione del nuovo medagliere dell’associazione nazionale bersaglieri della Liguria.

Al termine i Bersaglieri e gli intervenuti delle varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma

sfileranno col celebre “passo di corsa” per via XX Settembre, intorno alle 11,40.

La fanfara dei Bersaglieri suonerà nuovamente nel pomeriggio in via San Vincenzo, a partire dalle 15,30.