Genova – La data del voto si avvicina e si infiamma il “botta e risposta” tra le fazioni di campagna elettorale.

A lanciare la nuova provocazione il Partito Democratico che critica duramente la partecipazione del vice sindaco Pietro Piciocchi ad eventi internazionali mentre il sindaco Bucci è in piena campagna elettorale.

“Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi – denuncia il Partito Democratico – a cui – almeno nominalmente – è stato assegnato il ruolo di coordinamento della Giunta in assenza di Marco Bucci ormai in piena campagna elettorale tanto da far sospendere con la seduta di oggi le attività del Consiglio comunale, è partito di primo mattino (a quanto pare accompagnato da alcuni familiari ) per New York. In questi stessi giorni nella metropoli Usa è in corso una mini-tournée del Teatro Carlo Felice che, nell’ambito dell’iniziative “A Bridge of Music” prevede, al termine di una serie di revisioni del programma originario, due soli concerti nella cattedrale di St Patrick l’8 e il 9 ottobre”.

“Non è chiaro, peraltro, quante persone facciano parte della trasferta – affonda il colpo il Partito Democratico – e se il vicesindaco Piciocchi, la cui presenza in tale contesto non era stata annunciata, assisterà agli spettacoli. Negli Stati Uniti peraltro, è presente il Liceo Pertini Vocal Ensemble (a San Francisco e New York) in occasione della settimana della Lingua Italiana nel mondo e del Columbus Day”.

“Non si sa se il vicesindaco parteciperà alla sfilata sulla Quinta Strada – prosegue la denuncia del Partito Democratico – ma si sa per certo che partirà da New York direttamente per Londra, dove il 16 ottobre parteciperà al concerto tenuto alla London Symphony Orchestra dal violinista Giuseppe Gibboni che suonerà il “Cannone” di Paganini, alla prima uscita da Genova dal 2019″.

In una interpellanza urgente sulla “trasferta” del Carlo Felice e del vicesindaco Pietro Piciocchi, presentata dalla consigliera Pd Donatella Alfonso per sapere i costi e soprattutto le ragioni di questi viaggi, non è stata discussa nel corso del consiglio di oggi; ma intanto si viene a sapere che il vicesindaco – tra un incontro e l’altro su cui sembra esserci il massimo riserbo – condurrà in collegamento streaming la prossima seduta della giunta comunale, e da New York volerà a Londra per il concerto e la prestigiosa cena di gala di beneficenza organizzata proprio dalla London Symphony Orchestra.

Qui, intanto la musica che si suona è sempre la stessa: la città di fatto senza governo in ore di estrema difficoltà come quelle dell’ondata di maltempo di oggi, il sindaco e numerosi assessori in campagna elettorale a tempo pieno, il vicesindaco in viaggio, con costi tutti da definire a spese della collettività”.