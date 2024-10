La Liguria ed il nord Italia continuano ad essere interessati a più riprese da numerosi fronti perturbati, il prossimo è atteso tra il pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre e la giornata di domani giovedì. La nuova Allerta Gialla scatterà infatti alle 15 di oggi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 9 Ottobre 2024

Al mattino cielo sereno o al più velato sul ponente della regione. Sul centro-levante avremo alternanza di annuvolamenti e schiarite. Nelle valli interne di Tigullio e spezzino avremo addensamenti nuvolosi più consistenti con possibili brevi rovesci.

Nel corso del pomeriggio instabilità in graduale aumento con rovesci a tratti anche forti in particolare su Imperiese e tra Genovese e Tigullio e relative aree di entroterra.

Venti in graduale rinforzo in mattinata da sud-ovest, con raffiche fino a burrasca nel pomeriggio su gran parte della regione. Marino molto forte fino a burrasca forte nelle valli interne del settore centro-orientale

Mare molto mosso o a tratti agitato a levante in serata

Temperature in calo le minime, stazionarie le massime.

Sulla costa temperature minime tra +12/+16°C e massime tra +18/+22°C

Nell’interno temperature minime tra +9/+13°C e massime tra +13/+18°C