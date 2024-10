Genova – Aveva iniziato a perseguitare la ex fidanzata con maltrattamenti e violenze fisiche e psicologiche come aveva già fatto con la ragazza che aveva lasciato prima. Ad appena 25 anni ha già un curriculum di stalker davvero poco invidiabile il ragazzo arrestato dalla polizia a Cornigliano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova.

Il giovane, già condannato per lo stesso reato commesso ai danni di un’altra donna, è stato nuovamente accusato di gravi maltrattamenti e di atti persecutori nei confronti della “nuova” ex fidanzata.

Durante tutta lo loro relazione e dopo la fine del rapporto avrebbe ha posto in essere una sopraffazione sistematica nei confronti della giovanissima fidanzata, mantenendo costantemente un comportamento violento causandole un grave stato di ansia e un fondato timore per la propria incolumità, tale da costringerla a modificare le sue abitudini di vita.

La giovane, al culmine di un’escalation di violenze durate più di un anno, ha trovato il coraggio di denunciarlo, recandosi presso gli uffici del Commissariato Cornigliano.

Gli agenti formati ad accogliere le vittime di violenza, hanno altresì avviato le attività per il supporto psicologico, come da Protocolli in atto, con l’ASL.

Il 25enne è stato fermato e trasferito nel carcere di Marassi.