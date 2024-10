L’ondata di maltempo che ha interessato la Liguria si allontana lentamente verso levante portando ad ampie schiarite. Non mancheranno però neppure locali addensamenti che ci accompagneranno per tutto il week-end con possibilità di piovaschi o pioviggini.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 11 Ottobre 2024

Fino alla prima mattinata cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma con nubi in aumento specie sullo Spezzino dove non si esclude qualche rovescio attorno al mezzogiorno.

Nel corso della giornata nuvolosità irregolare a levante con possibilità di qualche piovasco nelle aree interne.

Anche sull’Imperiese nubi sparse con qualche possibile piovasco mentre sul resto della regione tempo buono o con poche nubi sparse senza conseguenze.

In serata aumento delle nubi basse anche sul settore centrale, ma senza piogge.

Venti deboli da nord sui versanti padani centro-occidentali, deboli meridionali altrove.

Mare da molto mosso a mosso, con moto ondoso in ulteriore attenuazione.

Temperature in lieve calo le minime, stazionarie le massime a parte un lieve aumento sul settore centro-occidentale

Sulla costa temperature minime tra +14/+16°C e massime tra +21/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +5/+9°C e massime tra +16/+22°C