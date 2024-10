Genova – Il Tribunale ha sospeso il provvedimento di fermo amministrativo che era stato inflitto alla nave Geo Barents dell’organizzazione umanitaria Medici senza Frontiere

La nave per la ricerca ed il soccorso dei Migranti in pericolo in mare torna quindi libera di tornare a proseguire la sua missione di salvataggio.

Il blocco delle autorità era stato emesso lo scorso 23 settembre, all’arrivo nel porto di Genova della nave umanitaria con a bordo oltre 200 persone soccorse in mare.

Geo Barents ed equipaggio erano “accusati” di non aver seguito gli ordini della guardia costiera libica e di avere alcune irregolarità a bordo riguardo alle misure di sicurezza.

Superate le criticità la nave può essere “liberata” per tornare a salvare vite umane in mare che rappresenta la sua priorità assoluta.