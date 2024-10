Liguria – Ancora problemi al traffico in A10, dopo l’incidente mortale che si è verificato in mattinata nel tratto compreso tra Varazze ed Arenzano e che ha portato alla chiusura dell’Autostrada per diverse ore.

In uno dei due casi si tratterebbe di uno scontro tra auto e moto, avvenuto nel tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, in direzione del capoluogo. Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono pesanti, però, le ripercussioni sul traffico: le code al momento hanno già raggiunto i cinque chilometri di lunghezza.

Disagi anche nei pressi della galleria Del Monte, all’altezza di Ventimiglia, sempre nella carreggiata in direzione levante. Qui si sarebbe verificato un maxi tamponamento tra mezzi pesanti, che fortunatamente non ha causato feriti gravi ma che di fatto ha bloccato il traffico con centinaia di veicoli rimasti imbottigliati.

Infine, si segnalano ancora disagi nei pressi della zona coinvolta dall’incidente avvenuto questa mattina: al momento si registra 1 km di coda.