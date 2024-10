Genova – Frane e smottamenti sulle strade dell’entroterra genovese. Le precipitazioni non abbondanti ma praticamente continue da giorni e il terreno ormai saturo di acqua stanno iniziando a far emergere le debolezze del territorio.

I primi a subirne le conseguenze, ieri sera, gli abitanti dell’Acquasanta con la frana che ha bloccato a più riprese la strada che da Voltri porta al centro abitato dell’entroterra.

Vigili de fuoco intervenuti alle 21 e poi nuovamente alle 23 con la decisione di chiudere la strada per evitare possibili incidenti o cedimenti improvvisi e più vasti.

Acquasanta, dunque, da ieri sera si raggiunge solo attraverso la strada ben più complessa e impegnative delle Giutte.

Vigili del fuoco che sono intervenuti anche lungo la strada del Passo del Turchino, sempre nella zona del ponente genovese, per piccole frane e caduta di alberi sulla strada.

Interventi anche a Davagna, entroterra della Valbisagno e a Uscio nell’entroterra di Recco, questa volta nel Levante.

I pompieri hanno rimosso alberi e rami caduti sulle strade che risultano percorribili ma occorre prestare la massima prudenza alla guida per la possibilità di altri cedimenti.

Le previsioni del tempo, purtroppo, non sono delle migliori, specie per la giornata di domani.

