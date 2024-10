Genova – Quella di oggi, mercoledì 16 ottobre, è stata una mattinata molto difficile per quanto riguarda il traffico in Val Bisagno, sia a causa del maltempo – che ha costretto molti cittadini a mettersi in viaggio utilizzando la macchina – sia a causa di due incidenti che hanno paralizzato la viabilità nelle zone coinvolte.

Il primo, in ordine di tempo, è accaduto intorno alle 7:00 in via Piacenza, dove un pedone è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, con l’uomo che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Intorno alle ore 9:00, invece, un sinistro stradale si è verificato nei pressi di ponte Carrega: anche in questo caso, si segnala la presenza di una persona rimasta ferita in maniera lieve. In entrambe le occasioni sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale che, oltre a gestire il traffico, hanno effettuati i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.