Sestri Levante (Genova) – E’ di tre feriti, tutti in stato di arresto, il bilancio della maxi rissa tra giovani che si è verificata nel corso della serata di ieri, martedì 15 ottobre, tra via Roma, via Fico e largo Masi.

Ancora da chiarire le cause di quanto accaduto, con i giovani che si sarebbero affrontati prima nei pressi di un bar, arrecando anche diversi danni al locale, e poi in strada, con l’utilizzo di cocci di bottiglia che hanno ferito almeno tre persone.

I tre, un 25enne e due 18enni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto: il più grave di loro, soccorso in codice rosso, si trova ancora in osservazione all’ospedale di Lavagna. Intanto, sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. In tal senso, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per chiarire la dinamica ed individuare tutti i partecipanti alla rissa.