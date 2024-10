La Spezia – Sono attribuibili al maltempo che ha colpito la Liguria gli allagamenti ed il principio di incendio che hanno interessato l’ospedale Sant’Andrea nelle ultime ore.

“In seguito alle diffuse e intense precipitazioni verificatesi sul territorio nelle ultime ore – si legge in una nota – la ASL5 comunica che ci sono stati allagamenti all’ospedale Sant’Andrea che hanno interessato l’ingresso del reparto di Medicina e il Pronto Soccorso, tutti risolti nelle scorse ore. La problematica maggiore c’è stata nel reparto di Gastroenterologia a causa della presenza sul tetto di un’unità di trattamento aria che ne ha impedito l’ordinaria manutenzione dell’impermeabilizzazione. La gestione tecnica ha già predisposto l’intervento che consisterà nel rifacimento totale dell’impermeabilizzazione dell’area a cui si procederà dopo aver rimosso l’apparecchio che la ingombra: la macchina, posizionata a 5 piani di altezza, stante le grandi dimensioni, sarà prima smontata in blocchi e successivamente smaltita, così da permettere i lavori”.

“Nella notte si è verificato anche un principio di incendio in un ambulatorio del reparto di Otorinolaringoiatria – si legge ancora nella nota – dovuto probabilmente ad una presa della luce i cui fili all’interno hanno preso fuoco. La rilevazione incendi ha funzionato correttamente e in pochi minuti sono intervenute le squadre di emergenza interne dell’ospedale Sant’Andrea con i Vigili del Fuoco come da piano antincendio”.

Le criticità, secondo quanto diffuso dalla Asl 5 “non hanno causato disagi per i pazienti”.