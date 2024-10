Prosegue l’ondata di maltempo che da giorni interessa, a fasi alterne, la Liguria e prosegue sino alle 8 di questa mattina di venerdì 18 ottobre, lo stato di Allerta Arancione diramata ieri da Arpal a seguito delle nuove previsioni.

Salvo nuove modifiche, alle 8, cesserà l’allerta Arancione per passare a Gialla sino alle 14 tranne sui bacini grandi del Levante (Zona C) dove l’allerta Arancione resta in vigore sino alle 14.

La seconda fase della perturbazione in arrivo dal nord Europa torna ad interessare la Liguria portando altre precipitazioni molto intense e possibili “convergenze” tra aria fredda proveniente da Nord e aria calda e umida di provenienza meridionale che, incontrandosi, possono scatenare temporali anche di forte intensità a o generare i pericolosissimi temporali auto rigeneranti, stabili e lenti a spostarsi in determinate zone dove si possono scatenare vere e proprie bombe d’acqua.

Come spesso capita in queste situazioni, le caratteristiche dello scirocco, il vento caldo e umido proveniente da sud-est, saranno determinanti per l’entità degli effetti sulla terraferma: se riuscirà a raggiungere la costa con il suo carico di umidità, avremo piogge più abbondanti al suolo, se invece avrà una componente più da est, l’apporto di umidità potrebbe essere ostacolato e le piogge potrebbero restare confinate sul mare.